Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Belen ilçesinde yürüttüğü kapsamlı altyapı çalışmalarıyla önemli yatırımları hayata geçirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 14 bin 663 metre içme suyu ve atık su hattı yenilenerek ilçenin altyapısı güçlendirildi.

HATAY (İGFA) - Hatay Belen genelinde yaşanan altyapı sorunlarına hızlı ve etkin müdahalede bulunan ekipler, 2 bin 352 içme suyu ve 4 bin 984 atık su arızası olmak üzere toplam 7 bin 336 arızayı giderdi. Yapılan çalışmalarla vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz ve güvenilir altyapı hizmeti sunulması hedefleniyor.

Gedik-Atik yolu üzerinde sık sık su kesintilerine neden olan 2 bin 861 metrelik içme suyu hattı tamamen yenilenerek bölgedeki kronik sorun çözüme kavuşturuldu. Halilbey Mahallesi'nde ise 4 bin 786 metre içme suyu hattı ve 453 metre atık su hattı döşenerek altyapı kapasitesi artırıldı.

Ayrıca Atik, Kıcı, Muhlisali, Müftüler, Ötençay, Sarımazı ve Soğukoluk mahallelerinde yeni içme suyu ve atık su hatları inşa edilerek altyapı ağı genişletildi.

Su Depoları Yenilendi, Sondaj Çalışmaları Yapıldı

Altyapı çalışmaları kapsamında Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerinde su depoları yenilenirken; Cumhuriyet ve Bakras mahallelerinde mevcut depoların bakım ve onarımı tamamlandı.