Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kişisel bakım hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

HATAY (İGFA) - HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vatandaşların bayrama daha mutlu ve bakımlı girmesi için hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Berber ve Kuaför Hizmetleri ekibi, özellikle evden çıkmakta zorlanan vatandaşların ihtiyaçlarını evinde ve mahalle muhtarının belirlediği noktada sağlayarak saç tıraşı ihtiyaçlarını karşılayıp, moral bulmalarına katkı sağlıyor.

1 Nisan 2024'ten bu yana 3 bin 123 vatandaşa hizmet veren uygulama kapsamında, 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç bireylere sunulan ücretsiz berberlik hizmetinin il genelinde planlı şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Mahalle muhtarları ise sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek HBB'ye, Başkan Mehmet Öntürk'e ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ettiklerini ifade etti.