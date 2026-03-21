İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, çevre ilçelerde altyapıyı güçlendirmek ve iklim krizinin etkilerine karşı daha dirençli kentler oluşturmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Ödemiş'te yürütülen çalışmalar kapsamında yağmur suyu altyapısından içme suyu iletim hatlarına, yeni sondaj kuyularından şebeke bakım çalışmalarına kadar geniş bir alanda altyapı projeleri hayata geçiriliyor. İlçe merkezinde muhtelif mahalleleri kapsayan yağmur suyu ayrıştırma çalışmasında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı ve projenin mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.



Yağmur suyu altyapısında sona gelindi

Ödemiş'te özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınlarını önlemek amacıyla yürütülen yağmur suyu altyapı yatırımı hızla ilerliyor. Emmioğlu Mahallesi Fakülte Caddesi'nden başlayarak İstasyon ve Kurtuluş caddelerine uzanan hat imalatlarının büyük bölümü tamamlandı. Proje kapsamında 4 kilometre ana kolektör yağmur suyu hattı, 350 metre sıra ızgara, 200 adet tekli ızgara imalatı gerçekleştirildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahallelerinde taşkın sorununun sona ermesi hedefleniyor.



İçme suyu iletim hattında kapasite artacak

İZSU'nun Ödemiş'te yürüttüğü bir diğer önemli yatırım ise merkez içme suyu ana iletim hattı yenileme projesi. Çalışmalar yüzde 46,81 seviyesine ulaştı. Projetamamlandığında ilçe merkezinin içme suyu iletim kapasitesi artacak, sistem basıncı daha dengeli yönetilecek ve özellikle yaz aylarındaki yüksek su tüketim dönemlerinde altyapı daha güçlü hale gelecek.