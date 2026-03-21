Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), daha sağlıklı ve daha temiz bir çevre hedefiyle gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HATAY (İGFA) - HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hem şehir estetiğini hem de yaşam kalitesini artırmak, yaya ve araç trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla 15 ilçede temizlik çalışması başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesince, Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi, İtfaiye Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerle birlikte yürütülen çalışmalarda ana arterler başta olmak üzere bütün caddelerde araç ve ekipman desteğiyle temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştiriliyor.

Gece gündüz aralıksız olarak yürütülen çalışmalarda, yol çevresinde ve refüjlerde biriken katı atıklar ve yaşanan yağışlar nedeniyle yollarda oluşan toprak birikintileri yol süpürme araçları ve personeller tarafından temizleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi yetkilileri, vatandaşların daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam edeceğini kaydetti.