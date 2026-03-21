Bu yıl 486'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı ve Mesir Macunu Karma Töreni ile başladı.

MANİSA (İGFA) - Baharın müjdecisi Nevruz'un simgelerinin canlandırıldığı programda, geleneksel kortej yürüyüşü gerçekleştirildi, 41 çeşit baharatın karılmasıyla mesir macunu hazırlandı. UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festival kapsamında tonlarca mesir macunu 26 Nisan Pazar günü Sultan Camii'nin minare ve kubbelerinden halka saçılacak.



Manisa'nın asırlardır süregelen köklü geleneği Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 486'ncı kez başladı. UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan festival öncesinde Nevruz Bayramı kutlama programı, kortej yürüyüşü ve Mesir Macunu Karma Töreni gerçekleştirildi. Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Tören, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali çelenginin Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına sunulmasıyla başladı.



'Güzel Başlangıçlara Vesile Olsun'

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, 'Yüzyıllardır kutlanan Nevruz, Manisa'mızda Mesir Festivali ile birleşen bir şifa geleneğidir. Bu özel günün herkes için güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum' dedi.



'Kardeşlik Simgesidir'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Nevruz'un sadece bir mevsim değişimi değil, kardeşlik simgesi olduğunu belirterek; 'Şehrimizi tarihine yakışır şekilde huzur ve bereket içerisinde yarınlara taşımak önceliğimizdir. Bayramların hatırlattığı dayanışma ruhu, bu yoldaki en büyük rehberimizdir' ifadelerini kullandı.



Nevruz'un Gelenekleri Yaşatıldı

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin yapıldığı programda protokol üyeleri Nevruz'un simgesi olan renkli yumurtaları tokuşturarak geleneksel ritüeli yaşattı. Ardından örste demir dövülüp Nevruz ateşi üzerinden atlanırken, etkinlik sonunda vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.





Şifahaneye Uzanan Geleneksel Yürüyüş

Festivalin en önemli ritüellerinden biri olan Geleneksel Mesir Karma Töreni öncesinde görkemli bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Mesir macunuyla şifa bulan Hafsa Sultan ve macunu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden oyuncular eşliğinde, protokol üyeleri ve vatandaşlar Sultan Camii Külliyesi içindeki Şifahane'ye kadar yürüdü.



Mesir ilahisinin okunmasıyla başlayan karma töreninde konuşan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, '21-26 Nisan tarihleri arasında dolu dolu bir festival haftası yaşayacağız. Biz sadece macun değil; şifa, sevgi ve kardeşlik saçıyoruz' dedi.



'Dolu Dolu Etkinliklerle Yaşamayı Hedefliyoruz'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, '486 yıl önce Merkez Efendi'nin, Hafsa Sultan'ın şifa bulması için hazırladığı bu şifalı macun, bugün sadece bir geleneği değil; hoşgörüyü, dayanışmayı ve bir arada yaşama kültürünü temsil ediyor. Bizler, bu kadim mirası sadece korumakla kalmıyor, aynı zamanda daha ileriye, dünya sahnesine taşımak için çalışıyoruz. Bu vizyonla 21-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ni, tıpkı geçmişin izinde olduğu gibi, büyük bir coşkuyla ve dolu dolu etkinliklerle yaşamayı hedefliyoruz. Ben bu şehre, bu şehrin insanına, bu şehrin tarihine ve potansiyeline inanan bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Görevi devraldığımız ilk andan itibaren hedefimiz çok net: Manisa'mızı sadece geçmişiyle anılan bir şehir değil; yaşayan, üreten ve kültürünü dünyaya daha gür bir sesle duyuran bir merkez haline getirmek' dedi.



'Kadim Şifa Geleneğimizi Bilimsel Bir Temelle Taçlandırıyoruz'

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ni 'yenilikçi ve kapsayıcı' bir anlayışla geleceğe taşıyacaklarını aktaran Başkan Dutlulu, 'Bu yıl bir ilki gerçekleştirmenin de haklı gururunu yaşıyoruz. Kadim şifa geleneğimizi bilimsel bir temelle taçlandırıyor; Manisa Eczacı Odası iş birliğiyle festivalimiz kapsamında 'Ulusal Fitoterapi Kongresi'ni düzenliyoruz. 41 çeşit baharatın gizemini, modern tıbbın imkanları ve değerli bilim insanlarımızın katkılarıyla yeniden ele alacağız. Böylelikle Mesir'in şifasını sadece meydanlarda saçmakla kalmayacak, akademik dünyada da hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız. Nisan ayının sonuna doğru başlayacak festival haftası boyunca; konserlerden gastronomi etkinliklerine, halk oyunlarından sergilere kadar şehrimizin dört bir yanını bayram yerine çevireceğiz. Manisa'mızın kültürel zenginliğini yerli ve yabancı tüm misafirlerimize en güzel şekilde göstereceğiz' dedi.



Manisa Valisi Vahdettin Özkan da Mesir'in dünyanın en kadim festivallerinden biri olduğunu belirterek, bu mirası sürdürülebilir kılan belediyelere ve derneğe teşekkür etti.



Mesir Macunu 486'ncı Kez Karıldı

Konuşmaların ardından temsili mesir macunu karımı gerçekleştirildi. Mesir macunu içerisinde yer alan 41 çeşit baharat dualar eşliğinde kazana döküldü. 486'ncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, hazırlanacak olan tonlarca mesir macunu, 26 Nisan Pazar günü Sultan Camii'nin minare ve kubbelerinden halka saçılacak. Ülkemizin kültürel mirasını yaşatmaya devam eden festival, bu yıl da on binlerce kişiyi bir araya getirecek.