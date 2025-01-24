Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslar için bulunduğu Elazığ'da Sürsürü Anaokulunda çocukların yarıyıl tatili etkinliklerine katıldı.

ANKARA (İGFA) - Bakan Tekin, Elazığ'da ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüşen Tekin, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kültürel ve sosyal değerlerin öğretilmesine yönelik yarıyıl tatili etkinliğinin yapıldığı Sürsürü Anaokulunu ziyaret eden Tekin, programa katılan öğrenciler ve dedeleriyle sohbet etti. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'ni hayata geçirerek müfredatı değiştirdiklerini anımsattı.

Çocukların âdet ve gelenekleri öğrenmelerini, dedelerini ve babalarını örnek almalarını istediklerini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"(Muhalefet) Onlar da 'Öğrenmesinler.' diyor. Okullara bunu resmî olarak koyalım, öğretmenlerimiz bunu dersin bir parçası olarak öğretsinler, diyorum. Adamlar da çıkıyor, 'Siz gericisiniz.' diyor. Ben de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam da bu, diyorum. Çocuklarımız geleneklerini, göreneklerini, kültürünü öğrensin. Diğer şeyleri öğrenmesinler, demiyoruz. Onları da öğrenecekler ama bunu öğrensinler ki bu toplum bir arada yaşasın. Yarın deprem, yangın olduğunda birbirleriyle yardımlaşsınlar. Yakınında sıkıntısı olduğunda, ölüsünün arkasından bir fatiha okusun, taziye öğrensin. Atalarının, dedelerinin mezarlarına gitsin, dua okusun, bunları öğrensin istiyoruz. Kötü bir şey mi yapıyoruz? Çocuklar önce dilimizi öğrensinler. Dilini doğru dürüst konuşamayan bir çocuğa İngilizce, matematik nasıl öğreteceğiz? Bunu başlattık. Buna bile itiraz ediyorlar. Anadolu benim arkamda, siz ne derseniz deyin, diyorum."

Öğrencilerin dedeleri de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni desteklediklerini belirterek, Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Hacı Mehmet Dumandağ Camisinde cuma namazı kılan Tekin, burada depremlerde ve Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim ve dua programına iştirak etti.

Tekin ve beraberindekiler, daha sonra cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba dağıttı. Ziyaretlere, Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile yetkililer eşlik etti.