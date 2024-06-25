Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim politikaları konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere eğitim sendikalarının yöneticileriyle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla tüm eğitim sendikalarının davet edildiği toplantıda bir araya geldi.

Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Otelinde düzenlenen toplantıya eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren yaklaşık elli sendika davet edildi.

Toplantının başında tüm eğitim ailesinin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bakan Tekin, "Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktık. Ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bir eğitim öğretim yılını daha tamamladık. Bu vesileyle hem size hem de temsil ettiğiniz öğretmen arkadaşlarımıza emeklerinden ve fedakârlıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya tüm eğitim sendikalarını davet ettiklerini vurgulayan Bakan Tekin, "İstedik ki ben ve arkadaşlarım göreve başlayalı bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde yaptıklarımızla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi alalım. Ayrıca önümüzdeki yılın planlamasını yapacağız, bu kapsamda gördüğünüz eksiklikler, aksaklıklar ve varsa önerdiğiniz hususlarla ilgili notlarımızı alalım istedik." değerlendirmesinde bulundu.

3,5 saat süren toplantıda tek tek söz alan eğitim sendikası başkanları, eğitim politikalarına ilişkin görüş ve öneri paylaştılar, taleplerini ilettiler.

Toplantıda söz alan sendika başkanları, Bakan Tekin'in bütün eğitim sendikalarını davet ettiğini, sendika başkanlarını bir araya getirerek bir ilke imza attığını ifade ederek görüşlerine başvurduğu için teşekkürlerini ilettiler.

Sendika başkanları, Öğretmenlik Meslek Kanunu, Millî Eğitim Akademisi başta olmak üzere öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, öğretmenlere şiddete karşı alınan önlemler, sözleşmeli öğretmenlerin aile birliğinin sağlanması ve mülakat sistemi ile ilgili görüş ve önerilerini paylaştılar.