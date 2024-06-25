Mimarlar Odası Ankara Şubesi 43- 47. dönemleri arası yönetim kurulu başkanı ve yazar Tezcan Karakuş Candan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ardından Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni gezen Candan, müzeye yeni kazandırılan kendi heykeline hayran kaldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye ziyaretler sürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 43- 47. dönemleri arası yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda yazar olan Tezcan Karakuş Candan müzenin ardından Başkan Ünlüce’yi ziyaret etti. Ziyarete Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Iraz Bayındır da eşlik etti.

Eskişehir’in her konuda örnek bir kent olduğunu söyleyen Tezcan Karakuş Candan, Başkan Ünlüce’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Candan, deri üzerine yaptığı Eskişehir’de bulunan tarihi Halkevi binasının eskiz çalışmasını Başkan Ünlüce’ye hediye etti.

Ziyaretin ardından Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni gezen ve kendi heykelini inceleyen Tezcan Karakuş Candan, balmumu heykeline hayran kaldı.

Müzedeki eserleri dikkatle inceleyen Karakuş Candan, “Burada olmak ve kendi heykelime bakmak gurur verici, emeği geçen başta Yılmaz Büyükerşen hocama ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ederim.” dedi.