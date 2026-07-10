Artvin'de kestane balının kilogram fiyatı 3 bin 500 lira, çiçek balının bin 900 lira, orman gülü balının 2 bin 600 lira, ıhlamur balı ise 2 bin lira olarak belirledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Bal fiyatlandırma komisyonu, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek başkanlığında, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda toplandı.

Komisyon üyeleri, bal ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri, etiketleme çalışmaları ve coğrafi işaretleme altyapısını göz önünde bulundurarak, kestane, çiçek, orman gülü ve ıhlamur balının kilogram fiyatını belirledi.

Zengin bitki çeşitliliğiyle bal üretiminde adından söz ettiren Artvin'de, kestane balın kilogramı 3 bin 500 lira olarak belirlendi.

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Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin illerinden biri olduğunu vurgulayarak, 'İlimiz, Kafkas arı ırkının gen merkezi olması, 198'i endemik, 500'ü endemik olmayan nadir tür olmak üzere 2 bin 727 bitki türü ve kestane ormanlarıyla arıcılık ve bal üretiminde önemli bir yere sahiptir' dedi.

Arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasada hakim olması ve zor koşullarda üretim yapan arıcıların emeklerinin karşılığını alması için çalıştıklarını belirten Akyürek, 'Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bal alım fiyatlarını belirlemek üzere komisyon olarak bir araya geldik. Fiyatlar belirlenirken üretim maliyetleri, kalite kriterleri ve üreticinin emeği dikkate alındı. Amacımız adil bir fiyat oluşturmaktır. Artvin'de ilk kez düzenlediğimiz 'Bal Çalıştay'ı' ile sektörün sorunlarını ele aldık. En önemli sorunlardan biri balın kayıt dışı satılmasıdır. İlimizde yaklaşık bu yıl 1.200 ton üretim beklenmesine rağmen bunun çok küçük bir kısmı kayıt altına alınıyor. Artvin balının gerçek değerine ulaşması için kayıtlı üretim ve satışın artırılması büyük önem taşıyor.' dedi.

Arıcılara verilen desteklerin daha da aratılması gerektiğini kaydeden Akyürek, belirlenen fiyatların üreticilere ve tüketicilere hayırlı olmasını diledi.