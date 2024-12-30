Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyaretinin ikinci gününde Kurtuluş Caddesi, Uzun Çarşı ve Atatürk Caddesi’nde devam eden ihya ve inşa çalışmalarını inceledi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’daki ikinci gününde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkıma uğrayan Tarihi Uzun Çarşı’yı ziyaret etti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle inşa edilecek Tarihi Kent Merkezi Projesi’nin 1. etabının temel atma törenine katıldı.

Proje kapsamında 6 bin 727 metrekare alanda 131 dükkan inşa edileceğini açıklayan Bakan Kurum, Tarihi Uzun Çarşı’da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre depremzede esnafın daima yanında olduklarını belirten Bakan Kurum, “2025 yılının sonunda dükkanına yerleşmeyen tek bir esnaf kalmayacak. Sizi özlenen günlerinize kavuşturacağız” dedi.

Öte yandan Uzun Çarşı’da 24 konut ve 567 dükkanın ihalesi yapıldı, 270’ten fazla dükkanın ihalesi de 15 Ocak’a kadar tamamlanması hedefleniyor.