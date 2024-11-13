Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurulan İLBANK pavilyonunun açılışını yaptı.AZERBAYCAN (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen COP29'daki İLBANK standının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye olarak COP29 toplantısına güçlü bir ekiple geldiklerini belirtti. Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceklerini, hedeflerini açıklayacaklarını bildiren Bakan Kurum, organizasyonu gerçekleştiren Azerbaycanlı yetkililere teşekkür etti.

“COP29 ORGANİZASYONU DÜNYAYA ÖRNEK OLDU”

Azerbaycan'ın organizasyonu başarıyla yürüttüğünü dile getiren Bakan Kurum, "Tüm engellemelere rağmen Azerbaycan böylesi büyük bir organizasyonun üstesinden gelmiş, tüm dünyaya örnek olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum. İLBANK'ımızın pavilyonunun da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Murat Kurum, şehirde oluşan emisyonların insan hayatını etkileyen unsurların başında geldiğini, Bakanlık olarak İLBANK ile şehirlerde altyapı, üstyapı, düzenli depolama tesisleri ve millet bahçeleriyle emisyonu azaltacaklarını, daha yaşanabilir bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. COP29'da önemli gündemin finans olduğunu anımsatan Bakan Kurum, "COP29'da Azerbaycan'da finansa erişim noktasında çok önemli kararlar alınacak ve ülkelerin bu manada emisyon azaltımlarına destekler, gelişmiş ülkeler tarafından tekraren verilecektir" şeklinde konuştu.