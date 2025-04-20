Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Körfezi’nde hayata geçirilen dip çamuru temizliği projesindeki son durumu yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA) - 2 Mayıs 2023'te başlatılan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nin birinci etabı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte devam eden ikinci etap çalışmalarını inceledi.

Bakan Kurum, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi burada yürüttüklerini belirterek, "Haliç de işte bu haldeydi. Böyle bir çalışma çerçevesinde inşallah Haliç'ten daha temiz olacak” açıklamasını yaptı. Bakan Kurum, çalışmaların etkisiyle şimdiden denizde ekosistemin canlandığına dikkat çekerek “Artık daha önce görmediğimiz canlıların yeniden Körfez’e geldiğini gördük. Balıklar, yunuslar yeniden Körfez'de yaşamaya başladı” dedi.

KOCAELİ’YE MÜSİLAJLA MÜCADELE İÇİN TEŞEKKÜR

Dip çamuru temizliğinin müsilajla mücadele çalışmaları sırasında hayata geçirildiğinin altını çizen Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’ ile ilgili ödevlerini yerine getirdiğini söyledi.

"Müsilajla mücadele kapsamında Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizle birlikte bir protokol yapmış ve bu protokol çerçevesinde de belediyelerimize, bakanlıklarımıza belli sorumluluklar ve yükümlülükler vermiştik" diyen Bakan Kurum, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. O gün verdiğimiz tüm ödevleri harfiyen yerine getirdiler. Dip çamuru temizliği noktasında bizle uyum içerisinde çalıştılar. Diğer taraftan arıtma tesislerinin sayısını da 23’e çıkardılar. Biyolojik arıtma tesislerinde atık suların yüzde 72’si arıtılıyor. İnşallah İller Bankası ile yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde yüzde 100’ü yani Kocaeli’mizin atık sularının tamamı artık ileri biyolojik arıtma olacak ve gelecek nesillerimize çok daha temiz bir Körfez’i bırakmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, aynı sorumluluğu Marmara’ya komşu diğer illerin belediyelerinin de yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaparak, tüm Marmara’ya kıyısı olan bölgelere bir an evvel ‘ama, fakat’ demeden sorumluluklarını yerine getirmelerini beklediklerini ifade etti.