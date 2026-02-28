AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nın iftarında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, '2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz. Kendi hava sahamızı kendi imkanlarımızla koruyacağımız radar sistemleri, hava savunma sistemleri, sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi geliştiriyoruz.' dedi.

DENİZLİ (İGFA) - AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Kacır, terörle mücadele konusunda savunma sanayisinin önemli rol üstlendiğini belirterek, 'Savunma sanayisinde ülke olarak güçlü olacağız. Bayraktar, Akıncı, Anka, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, KAAN ve KIZILELMA gibi projelerle Türk milleti mührünü gökyüzüne vurmuştur. Şimdi de 2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz. Kendi hava sahamızı kendi imkanlarımızla koruyacağımız radar sistemleri, hava savunma sistemleri, sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi geliştiriyoruz. Türkiye, Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürecek.' ifadelerini kullandı.