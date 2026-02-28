Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, en büyük dış politika mesajının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin liderliğiyle ve vizyonuyla yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Erciyes'in gölgesinde yükselen kadim şehir Kayseri'de vatandaşlarımız ve teşkilatımızla bir araya geldik, iftar sofrasında Ramazan'ın bereketini paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizle birlikte, memleketimizin her köşesinde aynı inanç ve kararlılıkla; daha güçlü, daha müreffeh ve küresel düzeyde daha etkili bir Türkiye için çalışıyoruz.' dedi.

Bakan Fidan, 100-150 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kutlu yürüyüşün kesintisiz devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, 'Önümüzdeki seçimi değil, önümüzdeki 100 yılı düşünerek hareket etmeliyiz. Dünyadaki değişimin Türkiye'ye olan etkisini minimize etmek, fırsatlardan daha fazla istifade etmek, sadece halkımız için değil, bölgemiz için bir istikrar havzasını devam ettirmek istiyorsak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. En büyük dış politika mesajım, dış güvenlik mesajım bu. En büyük milli güvenlik hususumuz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin liderliğiyle ve vizyonuyla yolumuza devam etmemiz. Bu fevkalade önemli.' ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, savaşın artık sahada değil masada kazanıldığının altını çizerek, Türkiye'nin bin yıllara dayanan devlet geleneği ve strateji kültürü olduğunu, bunu her zaman diri tutulması gerektiğini belirtti.