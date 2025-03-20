Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, son 12 yılın en düşük seviyesine gerileyen 2024 yılı işsizlik verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, işsizlikle mücadeldeki kararlılığı istihdamı destekleyici politikalarla sürdürmeye devam edeceklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜİK'in bugün açıkladığı 2024 yılına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, işsizlik oranının 2024 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalış göstererek yüzde 8,7’ye gerilediğne dikkati çekerek, böylelikle Orta Vadeli Program (OVP)’da ön görülen yüzde 9,3’ün altında ve son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesini gördüklerini kaydetti.

Yıllık bazda istihdam ve işgücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımız ise aynı dönemde 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bine yükseldi. İşgücümüz de 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 1,2 puan artarak %49,5 oldu. İşgücüne katılım oranımız da 0,9 puan artarak %54,2 olarak gerçekleşti. Tarihin en yüksek İstihdam ve işgücüne katılım oranına ulaştık" dedi.

Ulusal İstihdam Stratejisi ve OVP hedefleri doğrultusunda işsizlik oranında gerileme devam ettiğini belirten Bakan Işıkhan, önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığı ve istihdamı destekleyici politikaları sürdürmeye devam edeceklerini duyurdu.