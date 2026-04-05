Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklar nedeniyle mağdur olan ailelerle bir araya gelerek, Yargı Paketi kapsamında çocuklara ilişkin uygulamaları daha etkin ve adil hâle getirecek kapsamlı bir düzenleme hazırladıklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte ailelerle bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklar konusunun toplumun en hassas başlıklarından biri olduğunu vurguladı. Bakan Gürlek, ailelerin yaşadığı acıyı yüreklerinde hissettiklerini belirterek, devlet olarak süreci titizlikle takip ettiklerini ifade etti. Yargı Paketi kapsamında yürütülen çalışmalarla, suça sürüklenen çocuklara ilişkin uygulamaların daha etkin, adil ve caydırıcı hâle getirilmesi hedefleniyor.

AK Parti İstanbul Milletvekilimiz ve TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanımız Sayın Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte, 'suça sürüklenen çocuklar' tarafından mağdur edilen kıymetli ailelerimizle bir araya geldik.



Bu meseleyi, toplumumuzun en: pic.twitter.com/n7EPAWZr3E — Akın Gürlek (@abakingurlek) April 5, 2026

'Çocuklarımızı koruyan, suçu önleyen ve gerektiğinde güçlü yaptırımlar içeren bir sistemi inşa etmekte kararlıyız' diyen Gürlek, sürecin geniş katılımlı istişare anlayışıyla şekillendiğini ve toplumun beklentilerinin, kamu vicdanının ve ailelerin görüşlerinin dikkate alındığını aktardı. Bakan Gürlek, açıklamasını, hayatını kaybeden evlatlara rahmet dileyerek, ailelere sabır ve başsağlığı temennisinde bulunarak tamamladı.