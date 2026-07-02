Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliğinin geliştirilmesi, ortak noterlik sistemi ve adli yardımlaşma mekanizmaları ele alındı.

AZERBAYCAN (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı vizyonu doğrultusunda gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile iki ülke arasındaki adli iş birliğini daha da güçlendirecek adımları değerlendirdiklerini belirtti. Gürlek, görüşmede ortak noterlik sistemi ile adli yardımlaşma mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade ederek, vatandaşların hukuki güvenliğini artıracak iş birliklerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının hukuk alanında da güçlenmeye devam edeceğini kaydeden Bakan Gürlek, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in güçlü liderliklerinde, 'Bir millet, iki devlet' anlayışıyla köklenen sarsılmaz kardeşliğimizi adli alanda da ileri taşımaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Akın Gürlek ayrıca, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kabulleri, yakın ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.