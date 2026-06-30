Intersolar Europe 2026 fuarı kapsamında, Huawei Digital Power, küresel ortaklarıyla birlikte 24 Haziran 2026 tarihinde Münih'te ilk kez düzenlenen 2026 PV & ESS Güvenlik Sektör Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Zirve, küresel enerji dönüşümü kapsamında PV+ESS sistemlerinin büyük ölçekli geliştirilmesinde ortaya çıkan güvenlik riskleri ve sigorta kapsamındaki uyumsuzluk konularına odaklandı.

PRNewswire / MÜNİH (İGFA) - Zirve, enerji depolama güvenlik standartları, yangınla ilgili acil durumlardaki zorluklar, test prosedürlerinin gelişimi ve sigorta alanındaki yenilikler üzerine derinlemesine bir diyalog kurmak üzere saygın uzmanları, dernek liderlerini ve sigorta temsilcilerini bir araya getirerek, güvenli ve güvenilir bir gelişime yönelik yeni bir yol çizdi.

PV+ESS GÜVENLİĞİ, YÜKSEK KALİTELİ GELİŞİMİ GEREKTİRİYOR

Huawei Digital Power Başkan Yardımcısı ve Huawei Digital Power Strateji ve Pazarlama Başkanı Xia Hesheng, yeni enerji sisteminin geliştirilmesinde PV+ESS güvenliğinin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Bu, tek bir teknolojik atılım değil; elektrokimya, termal yönetim, güç elektroniği, dijital teknoloji ve yapay zeka gibi birçok disiplinin bir araya gelmesidir. Huawei, her zaman kalite öncelikli ilkesine bağlı kalmış ve tüm tedarik zincirinde güvenliği sağlamak amacıyla PV+ESS güvenlik teknolojisi alanındaki yeniliklere uzun vadeli yatırımlar yapmıştır. Huawei, sektörle işbirliği yaparak nicel güvenlik değerlendirmesi ve sigorta mekanizmalarının derinlemesine entegrasyonunu ilerletecek ve yenilenebilir enerji sektörünün kaliteli bir şekilde gelişmesini destekleyecektir.

KÜRESEL BİR BAKIŞ AÇISIYLA GÜVENLİK ALANINDAKİ ÇIĞIR AÇAN GELİŞMELER

Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) Sistem Altyapısı ve BESS Başkanı Gerrit Lührung, 'kısıtlama krizi' karşısında enerji depolamanın ticari bir arbitraj aracından temel bir sistem varlığına dönüştüğünü belirtti. Şu anda Almanya'daki toplam pil enerji depolama sistemi (BESS) kapasitesi 19 GW seviyesindedir ve bu büyüme, kamu hizmetleri, ticari ve endüstriyel sektörler tarafından desteklenmektedir. Önümüzdeki üç yıl boyunca sektör, yasal kısıtlamaları aşmalı, yeni güvenlik kurallarına uymalı ve sistemin değerini ortaya çıkarmalıdır.

Hollanda Kamu Güvenliği Enstitüsü'nün (NIPV) Enerji ve Ulaşım Güvenliği Danışmanı Tom Hessels, pil yangınlarının artmakta olduğuna inanıyor ve bu konudaki temel sorunun 'bilgi siloları' olduğunu belirtiyor. İtfaiye teşkilatları ile üreticiler arasındaki bilgi boşluğunu gidermek amacıyla, UL 9540A test verilerinin (örneğin termal kaçak süresi) açıklanması ve 7/24 üretici destek kanallarının sağlanması çağrısında bulundu.

DNV'de Kıdemli Enerji Depolama Mühendisi olarak görev yapan Mikel Arrese-Igor, BESS arızalarının yaklaşık %70'inin sistem düzeyinde meydana geldiğini belirtti. Huawei LUNA2000 sisteminde gerçekleştirilenler gibi tam ölçekli testler, güvenlik felsefesinin ve tasarımdan itibaren güvenlik yaklaşımının doğrulanmasını sağlar. Gelecekte, sektörün test standartlarını 'kurulum seviyesine' yükseltmesi ve pil dışındaki diğer çevre muhafazalarının da dahil olduğu zincirleme yangın senaryolarını kapsaması muhtemeldir.

Alman Elektrik ve Elektronik Üreticileri Birliği'nde (VDE) güneş enerjisi sorumlusu ve baş mühendis olarak görev yapan Bill Reaugh, enerji sistemlerindeki dönüşümün yeni riskler getirdiğini belirtti. Güvenlik, Dijital Güven Modeli'nden yararlanarak bileşen düzeyinden ekosistem düzeyine doğru gelişmelidir. Güvenlik ve emniyet, tasarım, üretim ve işletme aşamalarını kapsayan, tüm yaşam döngüsü boyunca devam eden ve kapalı döngü niteliğinde bir süreçtir.

TEKNİK MÜKEMMELLİK VE FİNANSAL GÜÇLENDİRME

Huawei Digital Power'ın Utility GFM ESS Ürün Direktörü Zhu Jun, sektörün dört büyük zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti: termal kaçak sınırının aşılması, yüksek gerilim yalıtım arızası, şebeke bozulmaları ve dijitalleşme eksikliği. Risk seviyesini 'B Bölgesi risk azaltma' seviyesinden 'C Bölgesi kabul edilebilir bölge' seviyesine yükseltmek için, tam yaşam döngüsü kapsamlı bir nicel güvenlik değerlendirme çerçevesi oluşturulmalıdır. Huawei, yüksek sıcaklığa dayanıklı yalıtım, pozitif basınçlı duman tahliye sistemi, akıllı dizili çift aşamalı mimari ve yapay zeka tabanlı erken uyarı teknolojileri aracılığıyla bir 'pasif koruma + proaktif uyarı' savunma ağı kurarak, aşırı senaryolarda termal kaçakların yayılmamasını sağlamıştır.

Willis Natural Resources, WTW'de İş Geliştirme Kıdemli Direktörü olan Alastair Nicklin ACII, sigorta sektörünün 'risk kontrolü olarak tasarım' paradigmasına geçmesini savundu; bu yaklaşımda 'risk olasılığı × kayıp ciddiyeti' nicelendirilerek fiziksel, finansal ve çevresel boyutlar genelinde üç boyutlu, kapalı döngülü bir savunma mekanizması oluşturuluyor. Bu, yangın ayırma mesafelerinin mikro ortam sınırlamasına kadar genişletilmesini, ekipman onarımının gelir kesintisine karşı korunma düzeyine yükseltilmesini ve standartlara uyumdan standartların ötesinde bir dayanıklılık düzeyine geçişi kapsamaktadır.

Zirve sırasında, nicel değerlendirme çerçevesi, saldırı-savunma test sistemi ve dijitalleşme yollarına odaklanan 'Şebeke Oluşturucu ESS Güvenlik Beyaz Kitabı' yayınlandı. Çalışma, 'saldırı yoluyla savunmayı güçlendirme, veriye dayalı yaklaşımlar ve kapalı döngü yineleme' mantığını analiz ederek Ar-Ge, düzenleme ve inşaat alanlarında yol gösterici bilgiler sunmuş ve sektörü tek tip bir güvenlik paradigmasına doğru yönlendirmiştir.