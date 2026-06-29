Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri, NATO Zirvesi ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik güçlü irade ortaya konulmasını beklediklerini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya'nın ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda karşılıklı adımların sürdürülmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Görüşmede yaklaşan Ankara NATO Liderler Zirvesi de gündeme geldi. Erdoğan, zirvede Avrupa'nın NATO çatısı altında kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi ve Transatlantik Bağ'ın korunmasına yönelik güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye'nin diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, müzakerelerin yeniden başlaması ve diplomatik sürecin canlandırılması için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı