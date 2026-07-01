Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-4E/2020 savaş uçağının Belçika Hava Kuvvetleri Günü etkinliğinde statik sergide yer aldığını duyurdu. Efsanevi uçaklar, havacılık tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

ANKARA (İGFA) - Türk Hava Kuvvetleri'nin simge uçaklarından F-4E/2020 savaş uçakları, Belçika'da düzenlenen Hava Kuvvetleri Günü etkinliğinde gövde gösterisi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Belçika Hava Kuvvetleri Günü'nde, 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Jet Filo Komutanlığına ait 2 adet F-4E/2020 uçağı statik sergi alanında yer aldı.

Havacılık meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği F-4E/2020 uçakları, etkinlikte ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Hava Kuvvetleri'nin 'çelik kanatları' olarak nitelendirdiği uçakların sınırların ötesinde de ilgi görmeye devam ettiğini belirtti.

Uzun yıllardır Türk Hava Kuvvetleri envanterinde görev yapan F-4E/2020 uçakları, modernize edilmiş yapıları ve karakteristik tasarımlarıyla havacılık dünyasında önemli bir yere sahip bulunuyor.

Belçika'daki etkinlikte sergilenen uçaklar, Türk havacılık gücünün uluslararası platformlarda tanıtılmasına da katkı sağladı.