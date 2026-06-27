ABD'nin New York şehrinde Long Island'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı Yusuf Gül isimli Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında, Çorum Alacalı Yusuf Gül isimli Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Genç gurbetçinin, geçimini sağlamak için zor günlerden geçtiği öğrenildi.



ABDPost'un edindiği ilk bilgilere göre trajik kaza, öğlen saatlerinde Hauppague bölgesinde gerçekleşti. Geçimini sağlamak amacıyla bir süredir ABD'de bulunan ve aslen Çorum'un Alaca ilçesinden olan 27 yaşındaki Yusuf Gül, yoldan karşıya geçmeye çalışırken feci bir kazanın kurbanı oldu.



Çevresinden edinilen bilgilere göre, bir süredir benzinlikte çalışan talihsiz genç maddi açıdan zor bir dönemden geçiyordu. Yakın çevresine daha iyi bir gelir elde edebilmek adına iş değiştirmeyi düşündüğünü söyleyen Yusuf Gül'ün, Uber veya DoorDash gibi platformlarda kuryelik/taşımacılık yapmaya başlamayı planladığı iddia edildi.



Yolun karşısına geçmek isteyen talihsiz gence çarpan aracın sürücüsünün 62 yaşında olduğu öğrenildi. ABDPost'un haberine göre çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Çorumlu genç, olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazanın ardından sürücünün gözaltına alınıp alınmadığı henüz bilinmezken, görgü tanıklarının ifadelerine ve bölgedeki kamera kayıtlarına başvurulacağı bildirildi.