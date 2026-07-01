Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki adli iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Azerbaycan'da temaslarda bulunduklarını belirterek, suçluların adalet önüne çıkarılması için iade süreçlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

AZERBAYCAN (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının adli alandaki iş birliğiyle daha da güçlendirileceğini ifade etti.

'İki devlet, tek millet' anlayışına dayanan güçlü ilişkileri adalet alanında da ileri taşımak amacıyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da bulunduklarını belirten Bakan Gürlek, iki ülke arasındaki hukuki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bakan Gürlek, suçluların iadesine ilişkin süreçlerin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, eksik belgelerin tamamlanması ve yeni delillerin dosyalara eklenmesiyle birlikte iade taleplerinin kararlılıkla yenilendiğini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü adli iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Gürlek, suçla mücadelede ortak iradeyi güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

'İki devlet, tek millet' anlayışına dayanan köklü kardeşliğimizi ve güçlü ilişkilerimizi adli alanda daha da ileri taşımak üzere dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dayız.



Eksik belgelerin tamamlanması ve yeni delillerin dosyalara kazandırılmasıyla birlikte iade taleplerimizi: pic.twitter.com/Je5KSg9mC8 — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 1, 2026