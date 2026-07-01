Nükleer Sanayi Derneği ile Kazakistan Atomik Endüstri Geliştirme Derneği (AIDA), 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında iyi niyet protokolü imzaladı. Anlaşmayla iki ülke arasında bilgi paylaşımı, ortak projeler ve nükleer sanayide insan kaynağının geliştirilmesine yönelik iş birliği hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Kazakistan arasında nükleer sanayi alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Nükleer Sanayi Derneği ile Kazakistan Atomik Endüstri Geliştirme Derneği (AIDA) arasında iyi niyet protokolü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası ve Nükleer Sanayi Derneği tarafından düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında İstanbul'da imzalandı.

Protokole, Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ile AIDA İcra Direktörü Bakhytzhan Kadyrbayev imza attı.

Anlaşma kapsamında Türkiye ve Kazakistan'ın nükleer sanayileri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi, sektörel iş birliklerinin teşvik edilmesi ve nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, protokolün iki ülke arasındaki ilişkileri daha kurumsal ve sürdürülebilir bir zemine taşıyacağını belirterek, 'Türk ve Kazak nükleer sanayileri arasında bilgi paylaşımını artırmayı, üyelerimizi ortak projelerde buluşturmayı ve insan kaynağının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu iş birliğinin yalnızca iki ülkeye değil, bölge ülkelerine de yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz.' dedi.

AIDA İcra Direktörü Bakhytzhan Kadyrbayev ise Türkiye ve Kazakistan'ın nükleer enerji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, imzalanan protokolün teknik bilgi paylaşımı, iş geliştirme faaliyetleri ve uzman değişim programları için önemli bir çerçeve oluşturduğunu söyledi. Kadyrbayev, özellikle tedarik zinciri, insan kaynağının geliştirilmesi ve sanayi iş birlikleri alanlarında önemli fırsatlar bulunduğunu belirterek, anlaşmanın iki ülkenin nükleer sanayileri arasında uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayacak iş birliklerinin temelini oluşturacağını ifade etti.