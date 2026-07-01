CGTN, 1 Temmuz Madalyası'nın temsil ettiği değerleri irdeleyen bir makale yayımladı. Makale, bu yıl madalya için önerilen adayların hikâyeleri üzerinden Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerinin kuşaklar boyunca nasıl halktan kopmadığını, kendilerini halka hizmete nasıl adadığını ve Parti'nin kuruluş ruhunu nasıl yaşattığını vurguluyor.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Chongqing ilindeki Guanyinqiao ilçesinin sakinleri mahallelerinde anlaşmazlık yaşandığında kime başvurmak gerektiği sorusuna çoğu zaman aynı yanıtı veriyor: 'Lao Ma'ya git.'

'Lao Ma,' Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyesi olan 69 yaşındaki Ma Shanxiang'ın lakabı. Ma, otuz yılı aşkın süredir mahalle düzeyindeki anlaşmazlıklara arabuluculuk yapıyor. Ma'nın bu çalışmaları sabır, anlayış ve uzlaşı içeren binlerce hikâyeyi belgeleyen, toplamda dokuz milyondan fazla Çince karakter içeren 280'i aşkın not defterini doldurdu. Yıllar içinde 20.000'in üzerinde sakinin ziyaret ettiği Ma, 2.500'den fazla anlaşmazlığın başarıyla çözüme kavuşturulmasına aracılık etti.

Parti'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Çarşamba günü (1 Temmuz) düzenlenecek toplantı öncesinde Ma, ÇKP'nin en yüksek onur nişanı olan 1 Temmuz Madalyası için önerilen adaylardan biri olarak açıklandı. ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, bu toplantıda örnek Parti üyelerine madalyayı takdim edecek ve önemli bir konuşma yapacak.

Madalyadaki bir ayrıntı, temsil ettiği değerlere ayna tutuyor. Çin'in metal zincirle boyna asılan millî madalyalarının aksine 1 Temmuz Madalyası'nda dokuma kumaş kurdeleye yer veriliyor. Bu tasarım, bizzat Devlet Başkanı Xi tarafından önerildi. Gösterişten uzak ve sade bir tasarıma sahip olan madalya, Parti'nin en yüksek onur nişanının halkın içinden çıkan, halkla bağlarını koparmayan ve kendini halka hizmete adayan kişilere ait olduğunu simgeliyor.

HALKLA BAĞLARINI KOPARMAMAK

Başkan Xi, 1 Temmuz Madalyası alan kişilerin 'halkın içinden çıkan ve halkla bağlarını koparmayan,' 'mütevazı kahramanlar' olduğunu ifade etti.

Bu yıl önerilen adaylar listesi de anlayışı yansıtıyor. Meslekleri faklı olsa da adayların paylaştığı kilit bir özellik var: Kendilerine en çok ihtiyaç duyulan yerlerde yıllar (çoğu kez de onyıllar) boyunca sessizce ve özveriyle işlerini yapmaları.

Ma gibi, Parti'nin mahalle teşkilatında yönetici olan Wu Yaqin de Parti'nin taban teşkilatında otuz yıldır yönetişim çalışmalarında görev alıyor ve mahalledeki 1.000'den fazla anlaşmazlığa çözüm buldu. Kırsal bölgede görev yapan doktor Uhas Sulayman, 100.000'den fazla hastayı muayene ederek, durumu kritik olan binlerce hastanın hayatını kurtardı ve 3.200'den fazla bebeğin doğumunu gerçekleştirdi. Parti'nin köy teşkilatında sekreterlik görevi üstlenen Li Liancheng, yoksul Xixinzhuang Köyü'nün ülke çapında örnek gösterilen bir köy hâline geldiği dönüşüme öncülük etti. Birinci Sınıf Liyakat Kahramanı Wang Yuchang da ordudan ayrıldıktan sonra halka hizmet etmeye sessizce devam etti.

Aynı ruh, bilimsel inovasyon alanında da kendini gösteriyor. Petrol arıtma uzmanı Chen Junwu, hayatını Çin'in petrol arıtma sektörünü geliştirmeye adadı; yaşamının son günlerinde bile karbon emisyonu raporlarını inceliyordu. 89 yaşındaki akademisyen Zhong Jue, ömrünü Çin'in alüminyum üretimindeki kritik teknolojik darboğazları aşmasına yardımcı olmaya adadı. Tarım uzmanı Zhao Yafu, 60 yılı aşkın süredir engebeli bölgelerde modern tarım uygulamalarını teşvik etmek için çalışıyor ve çiftçilerin gelirlerini 30 milyar yuandan (4,2 milyar dolar) fazla artırmasına yardımcı oldu.

PARTİ'NİN KURUCU RUHUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMAK

1 Temmuz Madalyası, yalnızca örnek Parti üyelerine verilen bir takdir nişanı değil, aynı zamanda başkalarını da Parti'nin kurucu ruhunu yaşatmaya teşvik etmenin bir yolu.

Başkan Xi, yeni dönemde Parti üyelerini Parti'nin kurucu ruhunu gelecek nesillere aktarmaya, Parti'nin başlangıçtaki ideallerine ve kuruluş misyonuna sadık kalmaya ve sorumluluklarını özveriyle yerine getirmeye davet etti.

Önerilen adayların birçoğu, kişisel özverilerini ortak bir amaca dönüştürmüş durumda.

Uhas'ın gönüllü sağlık ekibi çalışmalarını Çin'in sınır bölgelerine yaymaya devam ediyor. Wu, taban teşkilatında yönetişime yönelik eğitim platformu kurarak mahalle düzeyinde yaklaşık 30.000 parti görevlisine mentörlük yaptı. Bu arada Zhong, öğrencilerine mentörlük yapmayı ve dezavantajlı kesimlerden gelen kişilere destek olmayı sürdürürken, yeni teknolojik zorlukların üstesinden gelmek için genç araştırmacılarla birlikte çalışmaya hâlâ devam ediyor.

Ma, yapacağı daha çok iş olduğunu düşünüyor. Emekli olduktan sonra tekrar görev verilerek anlaşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilen bir taban örgütü olan 'Lao Ma Stüdyosu' nun başına getirilen Ma, 'Küçük Malar' gibi sevgi dolu bir ifadeyle anılan 80.000'den fazla gönüllü arabulucudan oluşan bir ekip yetiştirdi.

Ma, 70 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen toplum içinde arabuluculuk yapma davasının daha yeni başladığını söylüyor. Başkan Xi'nin bayrak yarışı benzetmesini kullanan Ma, rolünü sadece bugün koşuda kendi ayağını iyi koşmak olarak değil, 'Küçük Maların' da bu bayrağı geleceğe taşımasına yardımcı olmak olarak görüyor.

Çarşamba günü 1 Temmuz Madalyaları takdim edildiğinde, ilgi odağında bir grup 'mütevazı kahraman' olacak. Hikâyeleri köylerde, mahallelerde ya da laboratuvarlarda başlamış olabilir ama hepsi aynı ölümsüz değerlere işaret ediyor: Halkla yakın olmak ve bu ruhu gelecek kuşaklara aktarmak.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-29/From-the-people-for-the-people-What-the-July-1-Medal-honors-1OnonFmsDdu/p.html