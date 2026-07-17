Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlara protokol üyeleriyle birlikte katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - 15 Temmuz'un karanlık gecesinin aydınlığa çevrilmesinin 10'uncu yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de binlerce vatandaş, demokrasi nöbeti ve anma etkinlikleri için meydanlara akın etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen '15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim Yürüyüşü'ne katılarak, Kayserililerle birlikte şehitlerin hatırasına ve milletin iradesine sahip çıktı.

Başkan Büyükkılıç, '15 Temmuz'un 10. yılında; ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, aynı inanç ve aynı kararlılıkla hemşehrilerimizle omuz omuza yürüdük. Çünkü bu millet, iradesine dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaya devam ediyor' diye konuştu.

Yürüyüşün ardından, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, yargı mensupları, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, rektörler, sivil toplum kuruluşları ile il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinlikleri'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dualar edildi.

Meydana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları dinlendikten sonra Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Büyükkılıç, 'Her zamanki gibi muhteşemsiniz Kayseri. Her zaman söylediğimiz güvenli liman olan Kayseri'mizin dik duran, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına sahip çıkan güzel insanları, gururumuz olan hemşehrilerim sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum, iyi ki varsınız' dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında İstiklal Marşı'nın dizelerine de yer vererek, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Uyanık olacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi, Cennet Yiğit'leri, Kübra Doğanay'ları unutmayacağız. Birbirimize, şehrimize, ülkemize, vatanımıza sahip çıkacağız. Bu ihanet şebekeleri, bu ülkeye göz diken hainler hiçbir zaman bitmeyecektir, her zaman uyanık olup, diri duracağız.'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de 10 yıl önce yaşanan hain kalkışmanın acısı ve hüznünün taze olduğunu dile getirerek, 'Çünkü bizi bilmediğimiz, görmediğimiz yerden vurdular. Biz Türk milleti olarak düşmanları biliyorduk ama içimizden çıkan hainleri bilmiyorduk. Böylesi bir ihanet görmemiştik. O yüzden hala acısı taptaze' ifadelerinde bulundu.

Vali Çiçek, Kayseri'nin 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye ses ve nefes verdiğini kaydederek, 'İrade bizim, zafer bizim diyerek bu sene çıktık. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle beraber milyonlar sokaklara çıkmıştı. İşte o gün Kayseri'de de Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylediği gibi 200 bin kişi meydanlardaydı. Siz bu meydandan Türkiye'ye nefes verdiniz, ses verdiniz. Kayseri, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu her anda dimdik ayakta olduğu gibi o gün de ayaktaydı' diyerek Kayseri'nin 15 Temmuz şehitleri Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'i de andı.

Etkinlikler kapsamında Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek 15 Temmuz Zaferin Adı Türkiye Sancak Koşusu'na katılan gençlerden Şanlı Türk Bayrağı'nı teslim alarak, onurla dalgalandırdı.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı etkinlik alanında bulunan stantları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, 'Vatandaşlarımızın içten sohbeti, samimi duaları en büyük gücümüzdür' dedi.

Paraşüt İndirme Alanı'nda Bayrak Töreni

Ayrıca Talas Yamaç Paraşüt İndirme Alanı'nda gerçekleştirilen Bayrak Töreni'ne de Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç, '15 Temmuz'un 10. yılında, hemşehrilerimizle birlikte dünyanın en büyük Türk bayrağını onurla açtık. Ay yıldızlı bayrağımızın altında; birlik, beraberlik ve millî irademize olan bağlılığımızı bir kez daha hep birlikte gösterdik' şeklinde konuştu.