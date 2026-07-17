Meteoroloji'ye göre Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya ve Edirne'de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuvvetli esmesi öngörülüyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığıyla ilgili önemli değişiklik beklenmezken Türkiye genelinde havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edildi.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.