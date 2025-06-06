Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Komuta Kademesi ile Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda Mehmetçiklerle buluşarak Kurban Bayramı’nı kutladı. Bakan Güler, "Millî ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle, Türkiye Yüzyılı için durmaksızın çalışacağız" dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nı ziyaret ederek Mehmetçiklerin bayramını tebrik etti.

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile birlikte askerlere hitap eden Bakan Güler, bayramların dayanışma, sevgi ve hoşgörünün pekiştiği özel anlar olduğunu vurguladı. “Milletimiz, millî ve manevi değerleriyle kederde ve kıvançta kenetlenmiştir. Bu değerler, ülkemizin ortak paydasıdır” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN KARARLIYIZ”

Bakan Güler, “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemine değinerek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlarla, bölgedeki hesapları bozuyoruz. Fesih kararının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerekiyor. İlgili kurumlarla koordineli ve akılcı bir şekilde süreci yönetiyoruz” dedi. Terörle mücadelede şehit ve gazilerin büyük payı olduğunu belirten Güler, onları minnetle anarak hayatta olan gazilere sağlık diledi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Kütahya’da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklere hitap etti. Onların bayramını tebrik eden Bakan Yaşar Güler şunları söyledi:MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE… pic.twitter.com/wKn4B5FiFC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2025

“HAVA KUVVETLERİMİZ DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİNDEN BİRİ OLACAK”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hudutları koruma, terörle mücadele ve Mavi-Gök Vatan’da hak ve menfaatleri savunma görevlerini başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Bakan Güler, “Hava Kuvvetlerimiz, Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünden ilhamla dünyanın en kuvvetli hava ve uzay güçlerinden biri olacak. Bu yönde çalışmalarımız artan bir ivmeyle devam edecek” dedi.

Küresel gerginliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin savunma ve güvenlikte güçlü olması gerektiğini vurgulayarak Mehmetçiklere seslenen Bakan Güler, “Sizler, şanlı atalarınıza yaraşır şekilde görevlerinizi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Ailelerinize ve komutanlarınıza teşekkür ediyorum. Bayramda görev yapan tüm silah arkadaşlarımı gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEHMETÇİK İLE TELEFONDA BAYRAMLAŞTI

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı. Bakan Güler'in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kıymetli mensupları, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli kahraman askerlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'mız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mız bünyesinde vazifelerini başarıyla ifa eden tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum."

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kütahya’ya giden ve Bayram namazını Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığımızda kılan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Bayram namazının ardından Mehmetçiklerimizle bayramlaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip… pic.twitter.com/imHo3KNOU0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2025