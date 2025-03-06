Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile meselesini aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, kadınlar için esnek çalışma modellerini aktif hale getireceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kadın emeğinin ekonominin ve toplumsal gelişmenin bel kemiği olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile meselesini aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak, hazırladıkları "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nı geçen yıl Uluslararası Aile Günü'nde açıkladıklarını anımsattı.

Kadını ve aileyi birbirinin karşıtı gibi konumlandıran görüşler olduğuna işaret eden Göktaş, "Aileyi korumanın ve güçlendirmenin kadınların haklarını savunmaya yönelik bir tehdit olarak algılayanlar var. Bu çok büyük bir yanılgıdır. Aksine biz, aileyi ve kadını, birbirini güçlendiren, birbirine güç veren, toplumumuzun iki temel unsuru olarak görüyoruz. Kadınların güçlenmesi aynı zamanda hem toplumun hem ailelerin güçlenmesi demektir. Kadınlar için esnek çalışma modellerini aktif hale getirmeyi hedefliyoruz. Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bakım modellerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, doğum yardımları ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, pek çok meslek dalında kadınların artık ön saflarda olduğunu vurgulayarak, "İşletmeleri yöneten, fabrikalarda üretimi sırtlayan, okullarda genç beyinler yetiştiren, teknolojiye yön veren kadınlar var. Kadınlar, fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini defalarca kanıtladılar." dedi.