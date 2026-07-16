Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, suça sürüklenen çocuklara yönelik hazırlanan kanun teklifiyle, çocukların suça yönelmeden önce karşılaşabilecekleri risklerin erken aşamada tespit edilerek önleyici mekanizmaların güçlendirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı özel televizyondaki canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, TBMM Başkanlığına sunulan Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 18 maddelik teklife ilişkin bilgi verdi.

TBMM'de kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarına Bakanlık olarak katkı sunduklarını belirten Göktaş, yeni düzenlemeyle çocukların suça sürüklenmeden önce korunmasına yönelik sistemlerin güçlendirileceğini söyledi. Bakan Göktaş, 'Amacımız, çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren minimize etmek, ortadan kaldırmak' ifadelerini kullanarak, adli sürece giren çocuklar için de yargı ve ilgili tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürütüleceğini belirtti.

YENİ TAKİP SİSTEMİ OLUŞTURULACAK

Düzenlemeyle çocuklara yönelik tedbir mekanizmalarının tek çatı altında toplanacağını aktaran Göktaş, çocuğun adli sürece girmesiyle birlikte ilgili kurumların eş zamanlı bilgilendirileceğini ve koruyucu tedbirlerin gecikmeden uygulanacağını ifade etti.

Yerelde valilikler bünyesinde kurulacak komisyonlarla çocuklara yönelik tedbirlerin vaka bazlı takip edileceğini belirten Göktaş, Bakanlık bünyesinde de izleme sistemi oluşturulacağını söyledi.

Göktaş, 'Amacımız riski en başından itibaren tespit etmek ve büyümeden sürece dahil olmak. Bu yeni süreçte her bir kurumun rolü çok net bir şekilde belirleniyor ve çocuğu merkeze alıyoruz.' dedi.

ÇOCUĞUN AİLESİ VE ÇEVRESİ DE TAKİP EDİLECEK

Mevcut mevzuatta yer alan yönlendirici tedbirlerin daha etkin uygulanacağını belirten Göktaş, sosyal inceleme raporlarıyla çocuğun yalnızca kendisinin değil; ailesinin, okul ilişkilerinin ve sosyal çevresinin de değerlendirildiğini ifade etti.

Günümüzde çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin değiştiğine dikkat çeken Göktaş, bireysel radikalleşme ve çocukları hedef alan gruplara karşı koruma ve önleme mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Göktaş, 'Bizim amacımız çocuğu daha da cezalandırmak değil. En temelinden olaya müdahale etmek, bütün paydaşların sorumluluk almasını sağlamak ve çocuğun üstün yararını gözeterek onu yeniden topluma kazandırmak.' diye konuştu.

Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz.



Amacımız; çocuklarımız için suça sürüklenmeden önceki riskleri minimize etmek, ortadan kaldırmak.



Bu doğrultuda çocuklarımızın iyilik: pic.twitter.com/zq6Y5oWTHs — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) July 16, 2026

RİSK OLUŞTURAN BAĞIMLILIKLARDA ZORUNLU TEDAVİ DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemede, bağımlılık nedeniyle kendisi veya çevresi için tehlike oluşturan 18 yaş altındaki çocukların tedavi sürecine dahil edilmesine yönelik hükümler de yer alacak. Ailenin çocuğun durumunu görmezden geldiği durumlarda yeni yaptırımlar öngörüldüğünü belirten Bakan Göktaş, tedbir kararlarını uygulamayan veliler için 3 günden 10 güne kadar tazyik cezası önerildiğini söyledi.

Bakan Göktaş, kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirileceği yeni bir mekanizma oluşturduklarını belirterek, sistemin merkezinde çocuğun iyilik halinin bulunacağını ifade etti.

Sosyal risk haritası çalışmalarıyla suça sürüklenme riski bulunan çocukların yakın takibe alındığını belirten Bakna Göktaş, yeni düzenlemeyle tedbir mekanizmalarının daha da güçleneceğini kaydetti.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ EKİM AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Bakan Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi ile 15-18 yaş grubuna yönelik farklılaştırılmış içerik uygulamalarının hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Göktaş, ilgili yönetmeliğin ekim ayında yayımlanacağını ve düzenlemenin Türkiye'de uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

AİLE VE GENÇLİK FONU'NA 290 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin de bilgi veren Bakan Göktaş, Türkiye genelinde fona 290 bin 213 başvuru yapıldığını bildirdi. Çocuk sahibi olan ailelere yönelik desteklerin sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, bu kapsamda desteklerden yararlanan ailelerde 15 bin 101 bebeğin dünyaya geldiğini ifade etti.