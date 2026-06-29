Türk Kızılay Çayırova Şubesi, 2026 Kurban Bağışı Kampanyası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye genelindeki 220 Kızılay şubesi arasında en fazla kurban bağışı toplayan şube olan Çayırova, kampanyayı Türkiye birincisi olarak tamamladı.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Türk Kızılay Çayırova Şubesi, 2026 Kurban Bağışı Kampanyası'nda önemli bir başarıya imza attı. Çayırova Şubesi, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 220 Kızılay şubesi arasında en fazla kurban bağışı toplayan şube olarak kampanyayı Türkiye birincisi tamamladı.

Büyük başarının ardından Türk Kızılay Çayırova Şubesi tarafından yapılan teşekkür açıklamasında, desteklerini esirgemeyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Merkez Başkanı İbrahim Pay, hayırsever bağışçılar, gönüllüler ve kampanyada emeği geçen herkese teşekkür edildi.

Açıklamada, elde edilen başarının Çayırova'nın dayanışma ruhunun ve iyilik hareketine verdiği desteğin en güçlü göstergesi olduğu vurgulanarak, 'Birlikte iyiliği büyütmeye, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam edeceğiz.' mesajı paylaşıldı.

Türkiye genelinde 220 şube arasından zirveye çıkan Türk Kızılay Çayırova Şubesi'nin başarısı, ilçede büyük gurur yaşattı.