Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne ile görüşmesinde Türkiye'nin Gümrük Birliği, adaylık statüsü ve NATO müttefikliğiyle Avrupa için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Gümrük Birliği ortaklığı, adaylık statüsü ve NATO müttefikliği ile Avrupa Birliği (AB) açısından stratejik ortak olduğunu ve Avrupa sanayisi ile tedarik zincirlerinin ayrılmaz parçası konumunda bulunduğunu belirtti.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından AB Komisyonunun Sanayi Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

'ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Sejourne ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını ifade eden Bakan Bolat, görüşmede Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağına ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentilerini aktardıklarını söyledi. Bolat, Türkiye'nin Gümrük Birliği ortağı, aday ülke ve NATO müttefiki olarak stratejik bir ortak olduğunun altını çizdiklerini belirterek, Türkiye'nin Avrupa sanayi ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladıklarını kaydetti

Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun, Gümrük Birliği çerçevesinde oluşturulan ortak kurallar ve mevzuat uyumu temelinde kapsamlı, dengeli ve karşılıklı fayda sağlayan üretim ve ticaret ağları yarattığını belirten Bolat, özellikle otomotiv sektöründe bu entegrasyonun korunmasının hem Türkiye hem de Avrupa'nın rekabet gücü ve ekonomik dayanıklılığı açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU DİKKATE ALINMALI'

Bolat, Sejourne'nin de Gümrük Birliği üzerine inşa edilen güçlü değer zincirlerinin korunması ve Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyonun stratejik önemini teyit ettiğini aktardı. Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı'nın Türkiye'nin özel konumuna uygun bir anlayışla ele alınması gerektiğinin görüşmede karşılıklı olarak değerlendirildiğini belirten Bolat, Sejourne ile yakın diyalog ve işbirliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.