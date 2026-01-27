Bunlar da ilginizi çekebilir

Migros'tan yapılan açıklamada; 'Gıda perakendecisi olarak en önemli önceliğimiz, halkımıza kesintisiz olarak sağlıklı gıdayı ulaştırmak. Dağıtım merkezlerindeki çalışanlarımızın Migros kadrosuna katılmasıyla gücümüze güç kattık' denildi.

Dağıtım merkezlerinde görev yapan çalışanlar, Migros kadrosuna geçerek kazanılmış haklarının yanı sıra, Migros Grubu'ndaki yaklaşık 45 bin çalışanın faydalandığı toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan da faydalanabilecekler.

İSTANBUL (İGFA) - Dağıtım merkezlerinde görev alan 7 bin 875 çalışanın Migros kadrosuna dahil olmasıyla, Migros'un doğrudan çalışan sayısı 63 bine ulaştı.

Migros, son yıllarda yaptığı depo yatırımları ile büyüyen dağıtım merkezleri operasyonlarını ana faaliyetleriyle uçtan uca entegre edebilmek amacıyla Türkiye genelinde taşeron firmalarca yönetilen 43 dağıtım merkezinin çalışanlarını bünyesine kattı.

