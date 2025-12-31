Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın 31 Aralık 2025 tarihinde yaptığı resmi paylaşımda, Kasım 2025 dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bakan Bolat, olumsuz takvim etkisine rağmen ihracatta artış kaydedildiğini vurgulayarak, Türkiye ekonomisinin dirençli performansını öne çıkardığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in bugün açıklanan dış ticaret verileri sonrasında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Yılın ilk 11 ayında (Ocak-Kasım) mal ihracatı yüzde 3,6 artışla 247 milyar dolar oldu.

Kasım ayı itibarıyla son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatı 270,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İthalat Kasım'da yüzde 2,6 artarak 30,5 milyar dolar oldu. Ocak-Kasım döneminde ithalat yüzde 5,7 artışla 329,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Kasım'da 8 milyar dolar olarak kaydedildi; Ocak-Kasım döneminde ise 82,7 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Kasım'da yüzde 74,43, Ocak-Kasım döneminde yüzde 75 seviyesinde seyretti.

Bakan Bolat, son 31 ayın 23'ünde aylık mal ihracatının artarken, anı dönemin 17'sinde aylık bazda ihracat rekoru kırıldığını ifade ederek, 'Mal ihracatında gösterdiğimiz başarıyı hizmetler ihracatında da gösteriyoruz. Yıllıklandırılmış hizmetler hracatımızın 122,6 milyar dolara yükseleceğini öngörüyoruz. Böylelile 2025 Kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamımız 393 milyar dolara yükselecektir' dedi.

Bakan Bolat, başarının küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyada devam eden karşılıklara rağmen yakalandığını söyledi.