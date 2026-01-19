Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov'u askeri törenle karşıladı.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov'u Ankara'da resmi törenle karşıladı.
Törenin ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirerek, iki ülke arasındaki askeri iş birliği ve savunma alanındaki ilişkileri değerlendirdi.
Görüşmede bölgesel güvenlik ve savunma iş birliği konuları da ele alındı.
