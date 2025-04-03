MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş’in Türk siyaset ve devlet hayatındaki müstesna yerini vurgulayarak, onun Türk milliyetçiliği davasındaki liderlik vasıflarını övdü. Türkeş’in yaktığı meşalenin Ülkücü gönülleri aydınlatmaya devam ettiğini belirten Bahçeli, “Elbette insan fani, dava bakidir” dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş’in vefatının 28’inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.

Bahçeli, Türkeş’in Türkiye karşıtlarına karşı kararlı mücadelesini anımsatarak, MHP’nin “önce ülkem ve milletim” anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.

Yazılı açıklamasında muhalefeti de eleştiren Bahçeli, “Siyasi muhalefetin melun gayesi Türkiye’nin mahvına hizmettir. Türk milleti bu tuzağa düşmeyecek” dedi.

Öte yandan 4 Nisan 2025 Cuma günü kurucusu “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı”nın yeni hizmet binasının açılacağını da duyuran MHP lideri Bahçeli, Türkeş’i ve tüm ülkücü şehitleri rahmetle anarak, “Mekanları cennet, ruhları şad olsun” temennisinde bulundu.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1907797833354215766