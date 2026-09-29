ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen soruşturma ve son gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, finansal piyasalarda istikrarın korunması ve piyasa bozucu işlemlere karışanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

'HÜKÜMETİMİZİN ARKASINDAYIZ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi yapıldığını hatırlatan Bahçeli, ekonominin sınırlı bir bölümünde meydana gelen gelişmelerin finansal sisteme sirayet eden bir risk oluşturmadığı yönündeki değerlendirmelere dikkat çekti. Finansal İstikrar Komitesi'nin piyasaların ihtiyaç duyduğu likidite başta olmak üzere gerekli tedbirleri aldığını belirten MHP lideri Bahçeli, sürecin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için gereken adımların atıldığını ifade etti.

Bahçeli, yazılı açıklamasında, 'Hükümetimizce olayın üzerine kararlılıkla gidilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Alınan kararları destekliyoruz. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız' dedi.

'KAMU MALINA EL UZATAN HESAP VERMELİ'

Piyasa manipülasyonu, borsa oyunları ya da belediyelerdeki yolsuzluklar üzerinden milletin hakkına el uzatan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin kararlı tavrını desteklediklerini belirterek, devletin ekonomik güvenliği konusunda tereddüde yer olmadığını vurguladı.

'TÜRKİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA FIRSAT VERİLMEYECEK'

Türkiye'nin ekonomi, diplomasi ve siyasette önemli bir ivme kazandığı bir dönemde, ülkenin huzurunu hedef alan girişimlere izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, açıklamasında, yaşananların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı yıpratmaya dönük bir kampanyaya dönüştürülmek istendiğini savundu. Bahçeli, 'Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin hak ve hukukunu sonuna kadar korumaya kararlıdır. Milletimiz emin olsun, ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır' ifadelerine yer verdi.