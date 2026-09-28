AK Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Yusuf Ziya Talay, siyasetin halka hizmet ve sorumluluk alanı olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR (İGFA) - AK Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Yusuf Ziya Talay, siyasetin makam ve mevki elde etme aracı değil, halka hizmet etme sorumluluğu olduğunu vurguladı. Talay, siyasetçilerin dürüst, ilkeli, şeffaf ve toplumun tamamının çıkarlarını gözeten bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Talay, görev süresi ya da seçilme durumunun hizmet anlayışını değiştirmemesi gerektiğini belirterek, 'Makamlar geçici, görevler dönemsel, unvanlar değişkendir. Asıl kalıcı olan, insanlara dokunan hizmetler, çözüme kavuşturulan sorunlar ve toplumda bırakılan güzel izlerdir' dedi.

'ORTAK AKIL VE KAMU YARARI ESAS ALINMALI'

Milletvekillerinin ve yerel yöneticilerin vatandaşların sorunlarını ilgili platformlara taşıması gerektiğini kaydeden Talay, belediye başkanları ile meclis üyelerinin siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak kamu yararı ve ortak akıl doğrultusunda çalışmasının önemine dikkat çekti. Valiler, kaymakamlar, kurum müdürleri ve muhtarların da vatandaş ile devlet arasındaki iletişimde önemli görevler üstlendiğini belirten Talay, kamu hizmetlerinde insanı merkeze alan yaklaşımın önemini vurguladı.

AİLE, GENÇLER, KADINLAR VE ENGELLİLER İÇİN ÇAĞRI

Toplumun geleceğinde aile, eğitim, gençler ve kadınların önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Talay, gençlerin eğitim ve istihdam olanaklarının artırılması, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılması gerektiğini söyledi. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk taşıdığını belirten Talay, engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal hayata eşit katılımının sağlanması gerektiğini de dile getirdi. Sokak hayvanlarının korunması ile vatandaşların güvenliğinin birlikte gözetilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

'FARKLILIKLARIMIZ DÜŞMANLIK SEBEBİ OLMAMALI'

Toplumsal huzurun güçlendirilmesi için insanların birbirini dinlemesi, ötekileştirmeden uzak durması ve ortak değerler etrafında buluşması gerektiğini ifade eden AK Partili Talay, farklılıkların düşmanlık nedeni olmaması gerektiğini söyledi. Talay açıklamasını, 'Mesele makam sahibi olmak değil, makamın sorumluluğunu taşımaktır. Makam değil, sorumluluk. Unvan değil, hizmet. Söz değil, samimiyet. Ayrışmak değil, birlik' sözleriyle tamamladı.