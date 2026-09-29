AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni katılan ve aralarında 5'i CHP'li olan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye yeni katılımlar gerçekleşti.

AK Parti Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, 9 ilçe belediye başkanı AK Parti saflarına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

ROZET TAKILAN İSİMLER

CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İYİ Parti'den 1 olmak üzere AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı şöyle:

Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar

Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca

Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk

Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu

Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan

Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer

Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu

Kaynak: aydinses