AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni katılan ve aralarında 5'i CHP'li olan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı.
ANKARA (İGFA) - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye yeni katılımlar gerçekleşti.
AK Parti Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende, 9 ilçe belediye başkanı AK Parti saflarına geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yeni katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda konuşuyor: https://t.co/lJWMbDqu9b— AK Parti (@Akparti) September 29, 2026CHP'li Deniz Demir'den Kılıçdaroğlu kararına tepki: Sosyal demokrasi kucaklayarak büyürİçeriği Görüntüle
ROZET TAKILAN İSİMLER
CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İYİ Parti'den 1 olmak üzere AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı şöyle:
Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay
İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar
Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca
Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk
Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu
Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan
Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer
Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu