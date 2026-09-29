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CHP'den 5, Yeniden Refah Partisi'nden 3 ve İYİ Parti'den 1 olmak üzere AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı şöyle:

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızda konuşuyor: https://t.co/lJWMbDqu9b

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni katılan ve aralarında 5'i CHP'li olan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı.

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