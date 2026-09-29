ANKARA (İGFA) - Siyasi partilere ilişkin önemli bir başvuru bugün Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun gündeminde görüşüldü.

'Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu yönündeki iddianın yer aldığı başvuruda söz konusu aykırılık iddiası gerekçe gösterilerek aynı Kanun'un 104. maddesi uyarınca partinin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talep edildi.

Söz konusu başvuruyu ilgili kanun hükümleri ve dosya kapsamı çerçevesinde değerlendiren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yeni Parti'ye savunma için 30 gün süre verdi.

Yüksek Mahkeme, aykırılık tespit ederse Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verilecek.