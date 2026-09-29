ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında hem siyasi mesajlar verdi hem de yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SİYASETİ 86 MİLYON İÇİN YAPIYORUZ'

Siyaseti kişisel çıkar için değil, milletin huzuru ve geleceği için yaptıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizler hepimiz, aziz milletimizin hizmetkârlarıyız. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadeleyi mazlumlar ve mağdurlar için sürdürdüklerini belirterek, son nefese kadar aynı kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.

'DEVLETİMİZ, HÜKÜMETİMİZ GÜNDEMİNE HÂKİMDİR'

Konuşmasında son dönemdeki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ettiğini ifade ederek, 'Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükûmetimiz gündemine hâkimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz.' dedi.

FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN KURUL OLUŞTURULDU

Dün Kabine'de ve bugün yapılan geniş katılımlı toplantıda önemli kararlar aldıklarını, atılacak adımları netleştirerek yol haritasını belirlediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu açıkladı.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: Fon soruşturması ilk günden itibaren yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. pic.twitter.com/jgbap1xFtm — AK Parti (@Akparti) September 29, 2026

Bu konuda Devlet Denetleme Kurulu'nun da görevlendirildiğini bildiren Erdoğan, sürecin hızlı şekilde sonuçlandırılacağını belirterek, Türkiye'nin bu meseleden temizlenerek çıkacağına ve ekonominin daha da güçleneceğine inandığını söyledi.

'KİMSE ARAMIZA GİREMEYECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 'Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek' mesajı verdi.