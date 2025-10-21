MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada iç ve dış gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kıbrıs, Gazze, terörle mücadele, Anayasa tartışmaları ve Türk milletinin birliği gibi başlıkları öne çıkaran Bahçeli, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye'ye katılması gerektiği yönündeki çağrısıyla dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - TBMM'deki partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çağrısı yaparak, 82'nci vilayetin Kuzey Kıbrıs olması gererektiğini söyledi.

Bahçeli, KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaptığı değerlendirmelerde, federasyon taleplerini kabul etmeyeceklerini, bu bağlamda KKTC parlamentosunun Türkiye'ye katılma kararı alması gerektiğini ifade etti.

'KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır' diyen Bahçeli, 2017 yılında sarf ettiği '82 Kerkük, 83 Musul' sözlerine atıf yaparak, artık '82. sıranın KKTC'ye geldiğini' belirtti.

GAZZE MESAJI: 'FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALI, İSRAİL'İN ZULMÜ DURDURULMALIDIR'

Konuşmasında Gazze'deki son gelişmelere de değinen Bahçeli, İsrail'in saldırgan politikalarını sert bir dille eleştirdi. Kalıcı barışın ancak Doğu Kudüs başkentli, 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti ile mümkün olacağını söyleyen Bahçeli, İsrail'in ateşkes ihlallerine dikkat çekerek, 'İsrail bölge ve dünya barışına doğrultulmuş Siyonist bir silahtır. Bu silah susmadıkça, barış sağlanamayacaktır' ifadelerini kullandı.

Bahçeli konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' vurgusunu da öne çıkararak, Türkiye'nin huzurunu bozmak isteyen çevrelere karşı kararlı olduklarını söyledi. Bahçeli, bu hedefe ulaşmak için her türlü demokratik ve hukuki mekanizmanın devreye alınacağını belirterek, 'Terörsüz Türkiye hedefimiz bu ebedi bütünlüğü korumaktır. Bu hedefin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz,' dedi.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1980536459871293810

ANAYASA TARTIŞMALARINA TEPKİ: 'TÜRKLÜK KİMLİĞİNE DOKUNULAMAZ'

Son dönemde yeniden gündeme gelen Anayasa'nın 66. maddesi ve vatandaşlık tanımı tartışmalarına da değinen Bahçeli, 'Türklüğü anayasadan çıkarma girişimleri beyhude bir çabadır' diyerek, 'Türk milletinin adı bellidir. Devletimizin adı da bellidir. Devlete ortak koşmak, yerelleşmeye kılıf aramak kontrolsüz bir arayıştır' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşı olduğunu vurgulayan Bahçeli, 'Atatürk demek, cumhuriyet, istiklal, üniter devlet demektir. Onun mirası tartışılamaz' dedi.

Bahçeli, Kürt vatandaşlara yönelik dışlayıcı söylemlere karşı çıktıklarını belirterek, 'Kürdü yok sayan milleti yok sayar. Biz tüm vatandaşlarımızı Türk milleti tanımı içinde kucaklıyoruz,' dedi.

Konuşmasının sonunda partisine ve Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilere de yanıt veren Bahçeli, MHP'nin hakikat ekseninde siyaset yaptığını söyleyerek, 'Bizim mücadelemiz hak, hukuk ve millet içindir. Ne çatlama var, ne çökme. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin teminatıdır' diye konuştu.