Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren açıklamalarını eleştirdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, demokratik siyasi rekabetin doğasında eleştiri olduğunu ancak hakaretin olmadığını belirterek, 'CHP'nin öfke nöbeti, demokrasinin ruhuna ağır zararlar veriyor ve milletimiz tarafından mahkum ediliyor' dedi.

https://twitter.com/burhanduran/status/1980270223333663165

Duran, paylaşımında, 'Eleştirinin hakaret sarmalına dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna ağır zararlar verir. Son dönemde CHP'li bazı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içeren açıklamaları, alenen demokratik siyaset zeminini tahrip etmektedir. CHP'nin alışkanlık haline getirdiği bu öfke nöbeti hali milletimiz tarafından da mahkum edilmektedir.' ifadelerine yer verdi.