ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararına ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamak, hukukun vereceği her türlü karara saygıyla yaklaşmak ortak sorumluluk olmalıdır. Hiç kimse dokunulamaz değildir" dedi.

"Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur" diyen Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve sosyal nitelikli bir hukuk devleti olduğunu kaydetti.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1902266713862713614

Bahçeli paylaşımında, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde şiddetin önlenmesinin öteden beri hassasiyet gösterdikleri ve duyarlılık sergiledikleri sıcak konu başlığı olduğunun altını çizdi.