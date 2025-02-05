MHP Genel Merkezi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 'hastaneye kaldırıldığı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Genel Merkez, Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'in mesajını paylaştı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'hastaneye kaldırıldığı' iddiaları üzerine açıklama, MHP'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'in mesajını paylaşan MHP Genel Merkezi, söz konusu paylaşımda, "MHP Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, konrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrtar mesaisine devam edecektir. Kamuoyunun ve çok değerli camianın bilgilerine..." ifadelerine yer verildi.