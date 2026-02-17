MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında muhalefeti sert sözlerle eleştirerek, hizmetleri karalayan ve doğal afetleri siyasete alet eden partilere tepki gösterdi.

Bahçeli, özellikle CHP ve diğer muhalefet partilerini hedef alarak, yapılan hizmetleri karalamak ve doğal afetleri siyasi malzeme yapmakla suçladı.

Depremle ilgili dedikodu üretmenin izahının, 'Yalana bin yalan katmanın adının siyaset' olamayacağını belirten Bahçeli, 'Doğruyla yanlışı tefrik edemeyen bir siyasetçinin vicdanından bahsedilemez. İyiyle kötüyü fark edemeyen bir siyasetçinin erdemli olmasını beklemek ise boşa kürek çekmekle eşdeğerdir. CHP yönetimi, doğal afetten siyasi afet çıkarmak için elinden geleni ardına koymamıştır.' dedi.

Bahçeli, konutlarına kavuşan hak sahipleri için 'boş senet imzalatılıyor' demenin yalnızca bühtan değil, siyasi namusla çelişen bir hezeyan olduğunu söyleyerek, 'CHP'nin işi gücü fitne fesattır. CHP'nin geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır.' diye konuştu. Konuşmasında, 'Cumhuriyet Halk Partisi'yle bilumum muhalefet bakiyesinde toplaşan siyasi garabetler yapılanı kötüleyerek, hizmeti karalayarak, devasa eserleri yok sayarak istismar ve rant peşine düşmüşlerdir. Yalana bin yalan katmanın adı siyaset olamaz. Depremle ilgili dedikodu üretmenin izahı yapılamaz' diyen Bahçeli, muhalefetin TBMM'deki davranışlarını sert bir dille eleştirdi.

Konuşmasında ayrıca Asrın İnşa Seferberliği kapsamında tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölümün ve vatandaşlara teslim edilen konut, köy evi ve iş yerlerinin önemine dikkat çekti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM'deki yemin töreninde yaşanan arbedeye yönelik 'ilkellik' değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, 'Gazi Meclis aciz Meclis değildir. Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini andıracak bir Meclis değildir.' diyerek, milletin seçtiği parlamentonun saygınlığının korunması gerektiğini vurguladı.

Yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi tebrik eden Bahçeli, TBMM'deki yemin merasimlerinde yaşanan muhalefet müdahalelerine tepki gösterdi. 'Gazi Meclis'i şov ve savaş alanına çevirmek kime ne fayda sağlar?' diyerek sert uyarılarda bulunan Bahçeli, 'Yeni sürüm bir siyasi eşkıyalık değilse nedir? Ali kıran baş kesen misiniz? Nesiniz, kimsiniz? Deli Dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir?' diye sordu.

Bahçeli, konuşmasında MHP'nin 57 yıllık siyasi geçmişine ve Cumhur İttifakı ile Türkiye'nin güvenliği, kalkınması ve refahına yönelik kararlılığına da değindi.

Partililere birlik ve beraberlik çağrısı yapan Bahçeli, milletin hizmet beklediğini ve siyasetin öznesinin insan, nesnesinin devlet olduğunu vurguladı.