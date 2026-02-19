Çağrı heyeti ve mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Şile'de düzenlediği basın toplantısında parti içi anlaşmazlıklara ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Gürsel Tekin, Şile'deki basın toplantısında bazı CHP'liler tarafından kendisine söz hakkı tanınmadığını eleştirerek, 'Aziz İhsan Aktaş'ın iş ortağını ekranlara çıkarıyorsunuz ama bize söz hakkı tanımıyorsunuz' dedi. Tekin, yaklaşık 40 gündür ilçe ilçe gezerek yerel medya ile buluşmalar yaptıklarını vurguladı.

Parti içi çatışmalara ilişkin, çağrı heyeti olarak eski ilçe başkanları, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiklerini, tutuklu CHP'li üyeler için de ellerinden geleni yapacaklarını belirten Tekin, önümüzdeki günlerde Kayıp Çocuklar Derneği'ni ziyaret edeceklerini ve Türkiye'de uyuşturucu bağımlılığı sorununa dikkat çekeceklerini ifade etti.

Şile'de yaptığı gözlemlere değinen Tekin, uyuşturucunun sadece şehir merkezinde değil, köylere kadar yayıldığını ve aileleri de etkilediğini söyledi. Tekin ayrıca, CHP'de son iki yıl içinde partiden ayrılan yaklaşık 28 bin kişi olduğunu ve çağrı heyeti olarak bu kişilerle temaslarını sürdürdüklerini belirtti.

İstanbul İl Kongresi sürecinde yaşanan anlaşmazlıklara da değinen Gürsel Tekin, 'Biz neyin hainiyiz? Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlığını biz mi yaptık?' ifadelerini kullanarak parti içindeki tartışmalara tepki gösterdi. CHP'nin 'fabrika ayarlarına' dönmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, parti tabanıyla herhangi bir sorunları olmadığını, amacın yaşanan sorunları çözmek olduğunu söyledi.

TBMM'deki kavgaya da değinen Gürsel Tekin, siyasette tutarlılığın önemine dikkat çekerek, 'Kürsülerde bağırarak meseleler çözülemez. Ana muhalefet demokratik yolları kullanmalı' dedi.

Basın açıklaması sonrasında Tekin ve çağrı heyeti üyeleri, Üsküdar Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti; Şile Muhtarlar Derneği, Karadenizliler Derneği, Karslılar Derneği ve Ordulular Dernekleri'ni gezerek vatandaşlar ve dernek yöneticileriyle görüştü.

Ziyaretler sırasında CHP Şile İlçe Başkanlığı önünde bazı partili bayanların Tekin'e tepkisiyle karşılaşması üzerine Tekin sessizliğini koruyarak olay yerinden ayrıldı.