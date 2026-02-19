CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Dilekçe Komisyonu'nda engelli vatandaşların sosyal destek ve maaşlarının yetersizliğine dikkat çekti. Altaca Kayışoğlu, mağduriyetleri tüm yönleriyle ele alacak alt komisyon kurulması çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Dilekçe Komisyonu'nda engelli vatandaşların sosyal destekleri ve engelli maaşlarına ilişkin yapılan başvurulara dair açıklamalarda bulundu.

Altaca Kayışoğlu, 'Engellilere verilen destekler çok düşük. Rapor oranları kriter değişiklikleriyle düşürülüyor veya ortadan kaldırılıyor. Bu nedenle maaşı kesilen çok sayıda yurttaşımız var. Yapılan düzenlemelerle destekler fiilen azaltılıyor' dedi.

Komisyonda yapılan değerlendirmelere de değinen Altaca Kayışoğlu, açıklanan kişi başı millî gelir rakamlarının sahadaki tabloyla örtüşmediğini belirterek, 'Millî gelirin büyük bölümü küçük bir kesime giderken geniş halk kesimleri yoksullukta eşitlenmiş durumda. Engellilere, emeklilere, işçilere ve memurlara bu büyümeden pay düşmüyor' ifadelerini kullandı. CHP'li Altaca Kayışoğlu, sosyal hukuk devleti ilkesine vurgu yaparak, engelli ve emekli vatandaşların insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini sağlamak için Meclis'in alt komisyon kurması gerektiğini söyledi.