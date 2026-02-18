Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin'i Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı. Ziyarette konuşan Tekin, 'Partimizle ve teşkilatlarımızla Başkan Ercan Özel'in yanındayız' mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve beraberindeki heyeti ağırladı. Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen ziyarette; Cumhur İttifakı'nın ilçedeki uyumu, geleceğe dönük projeler ve yerel yönetim çalışmaları masaya yatırıldı.

İL BAŞKANI TEKİN: ERCAN BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Ziyarette MHP İl Başkanı Muhammet Tekin'e; AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Çağlar ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada İl Başkanı Tekin, Başkan Ercan Özel'in Yenişehir'de ortaya koyduğu yönetim anlayışına tam destek verdiklerini vurguladı.

'ERCAN ÖZEL YENİŞEHİR'E ANLAM KATIYOR'

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Yenişehir'deki birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Sayın başkanımızı çok uzun yıllardır yakından tanırım. Ercan Özel, Yenişehir'e ve Cumhur İttifakı'na anlam katıyor. Yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Bize düşen, her zaman kendisinin yanında durmaktır. Bizler partimizle ve tüm teşkilatlarımızla başkanımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz' dedi.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve heyetinin ziyaretinden ve destek mesajlarından dolayı teşekkür eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçeye hizmet yolunda uyumun önemine dikkat çekti. Başkan Özel, 'Cumhur İttifakı olarak temel amacımız, hemşehrilerimize ve kentimize en iyi hizmeti sunmaktır. Bu noktada hem ilçe teşkilatlarımızla hem de meclis üyelerimizle tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Sayın İl Başkanımızın bu nazik ziyareti ve ifade ettikleri destek mesajları bize ayrı bir güç kattı. Yenişehir'in geleceği için omuz omuza çalışmaya, projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'PROJELERİ BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Ziyaret kapsamında Başkan Ercan Özel, Yenişehir'in kalkınması adına planlanan ve yürütülen projeler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumu dikkatle takip eden İl Başkanı Tekin, 'Hem Yenişehir hem de Bursa Büyükşehir Belediye Meclislerinde Yenişehir'e katkı koyacak projeleri hep birlikte hayata geçirmeye söz veriyoruz' diyerek iş birliği vurgusu yaptı.