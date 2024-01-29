CHP'nın Bahçelievler Beledie Başkan adayı olarak atadığı Emine Gülizar Emecan'a teşkilat mensupları ve halk yoğun ilgi gösterdi. İlçe teşkilatını ziyaret eden Emecan, "Bahçelievler kazanacak, İstanbul Kazanacak" dedi.

Bahçelievler ilçe Başkanlığına ziyarette bulunan Emine Gülizar Emecan'ı İlçe Başkanı Danış Akpolat, Kadın Kolları Başkanı Semiha Çetinkaya, Gençlik Kolları Başkanı Atakan Pozam, Meclis Üyeleri ve örgüt mensuplarıkarşıladı. Bahçelievler'den CHP Belediye Başkan adayı olan eski Milletvekili Emine Gülizar Emecan siyasi tecrübesiyle dikkat çekiyor. Zeytinburnu eski Belediye Başkanlarından Adil Emecan'ın eşi Emine Gülizar Emecan, konuşmasında önemli mesajlar verdi. Emecan özetle şunları söyledi:

BAHÇELİEVLERİN HER DERDİNE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

"Tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bahçelievler'in her derdine çözüm üreteceğiz. Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz, herkes ile kucaklaşacağız! Bahçelievler değişim istiyor, Bahçelievler hizmet bekliyor. Bahçelievler kazanacak! İstanbul Kazanacak!



#YolumuzAçıkOlsunSevgili Bahçelievlerli hemşehrilerim, sevgili gençler, çocuklar, kadınlar ve saygıdeğer büyüklerim...

Eşim Adil Emecan ile evlilik birliğine ilk adımı attığım ve yıllarımın geçtiği, siyaset hayatımda ilçe örgütümüzle birlikte her zaman sokak sokak mahalle mahalle çalıştığım güzel Bahçelievlerimiz için Cumhuriyet Halk Partisinin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirildim.

Bana güvenerek bu onurlu göreve layık gören Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’ne, Değerli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, MYK üyelerimize, İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik’e, çok teşekkür ediyorum.

Bahçelievler’e hizmet için, genciyle kadınıyla, emeklisiyle hakettiği yaşam kalitesine, refaha ve yatırımlara ulaştırmak için hep birlikte yola çıkıyoruz.

Bahçelievler’de bu onurlu yürüyüşü İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, meclis üyelerimiz, örgütümüz ve halkımız ile birlikte gerçekleştireceğiz.