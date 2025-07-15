Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 16 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.ANKARA (İGFA) - BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ın, Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 16 Temmuz 2025'te Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacağını açıkladı.

Duran, paylaşımında, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 16 Temmuz 2025 tarihinde ülkemize resmî ziyarette bulunacaktır. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı icra edilecektir. Konuk Devlet Başkanı ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.